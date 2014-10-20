«حنفي»: تطوير 1600 مكتب تموين لتوفير بيئة جيدة للموظفين

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين، البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية، موضحا أن ذلك لتوفير بيئة جيدة للموظفين، الذين يقدمون خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن التطوير في الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.

وأضاف «حنفي»، خلال تصريحات صحفية له، الإثنين، أنه يجري حاليًا تطوير الهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والإدارية.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، مما سيؤدي إلى خفض سعرها، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.