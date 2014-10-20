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مجلس الوزراء يدرس قانونًا جديدًا لحماية المستهلك

  • مصر
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مجلس الوزراء يدرس قانونًا جديدًا لحماية المستهلك مجلس الوزراء يدرس قانونًا جديدًا لحماية المستهلك

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، أن هناك قانونا جديدا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.

وقال «حنفي»، خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي، بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي، والتي شهدها السفير محمد الدالي، رئيس نادي المعادي، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من رؤساء والأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك، إن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة لأفضل الشباب المتعلمين وغيرها، مؤكدا أنه للخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة، إلى جانب الاستفادة من موقع الجغرافي ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس.

وأوضح أن وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة عدة مشروعات، وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجيستي، وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبورصات سلعية، لتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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