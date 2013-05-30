وفاة حفيد عبدالحسين عبد الرضا توقف تصوير " أبو الملايين"

فجع الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا أثناء تصوير مشاهده الأخيرة في دبي من مسلسل "أبو الملايين"، بوفاة حفيده الشاب يوسف بشار عبد الحسين (18 عاما) الذي وافته المنية في منزل العائلة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل والده بالملحقية العسكرية هناك.

وقرّر عبدالحسين عبدالرضا العودة فوراً إلى الكويت لحضور مراسم الدفن، وتقبّل العزاء بعد إيقاف تصوير مشاهده الأخيرة في المسلسل .

الفقيد هو أيضا حفيد المطرب حسين جاسم إذ ان ابنته هي والدة الشاب الراحل يوسف .

يبقى أن نذكر أن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان على شاشة MBC.