العربية للعود ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية تداولاًفي السعودية

احتلت «العربية للعود» المركز التاسع في قائمة أفضل 10 علامات تجاريةتداولاً للاسم في السعودية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014، وذلك حسب التقييم النصف سنوي الذي يصدره مقياس«البراندإنديكس» الخاص بشركة «YouGov»العالمية.

ويتتبع «البراندإنديكس»ما يزيد عن 450 علامة تجاريةفي المملكة العربية السعودية في عدة قطاعات، وهو مقياسلتداول العلامة التجارية بين الجمهور في المملكة، ويتم وضع الترتيب باستخدام درجة «تردد الاسم»التي تحسب من خلال سؤالهمإن كانوا سمعوا أي شيء سلبي أو إيجابي عن العلامة التجارية خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال الدعاية أو الأخبار أو ما يتناقله الناس أو الأسرة والأصدقاء.

وقالت البراندإنديكس خلال إعلانها للقائمة : «جاءت العربية للعود في المركز التاسع، وهي وافدٌ جديدٌ على قائمة العشرة الأوائل في ترتيبات تردد الاسم هذا العام في المملكة العربية السعودية»، وأضافت :«اختارت العربية للعود أن تنوع من عروضها لتلبي أذواق العملاء، حيث قدمت مجموعة أكبر من العطور التي تحمل الطابع الغربي بالإضافة للروائح الشرقية».وقد أظهرت بيانات «البراندإنديكس»أن تلك الخطوة كانت ذات انعكاس إيجابي على العلامة التجارية في عام 2014.

وقد احتلت«سامسونج»المركز الأول في القائمة ، بينما جاءت «جوجل» في المركز الثاني، وسبقت العربية للعود علامة «أبل آيفون» التي جاءت في المركز العاشر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل القائمة شركة متخصصة في العطور، وهو انجاز تاريخي يسجل للعربية للعود، الشركة السعودية الرائدة ذات الشهرة العالمية والمنتجات الفاخرة، والتي تقدمت خلال سنواتٍ قليلة لتنافس أكبر العلامات والشركات العالمية.

الجدير ذكرة أن العربية للعود بدأت نشاطاتها في العام 1982، وتعد اليوم اكبر شركة في العالم للعطور الشرقية ، وكانت قد احتلت مؤخراً المركز الأول بالشرق الأوسط وإفريقيا و المركز الحادي عشر عالمياً ضمن قائمة شركات العطور الأكثر مبيعاً وفق تقرير معتمد صادر من اليورومونيتور الدولية .

وتدير العربية للعود سلسلة من المتاجر تضم 740 متجرفي أكثر من مائة مدينة وثلاثة وثلاثين دولة في مختلف أنحاء العالم.