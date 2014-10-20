ضبط 1474 مخالفة مرورية و80 علبة ألعاب نارية وتنفيذ 797 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي​ ​المواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج.

أسفرت الحملة عن ضبط 1474 مخالفة مرورية ، وقامت إدارة مرور سوهاج بفحص 20 عينة بول لقائدي سيارات النقل والأجرة الماره علي الطريق الصحراوي السريع الغربي بعد موافقتهم بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج ، أسفرت عن إيجابية 4 حالات.

كما تم ضبط 19 قضية تموينية ، و45 مخالفة مرافق متنوعة ، و6 قضايا مخدرات ، و3 قطع سلاح أبيض ، و80علبة صاروخ ألعاب نارية ، و11 صاروخ شماريخ ، وقضية سرقة ، و42 حالة اشتباه ، و8 قضايا آداب عامة ، وتنفيذ 797حكم قضائي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.