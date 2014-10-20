ضبط 1474 مخالفة مرورية و80 علبة ألعاب نارية وتنفيذ 797 حكم في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج.
أسفرت الحملة عن ضبط 1474 مخالفة مرورية ، وقامت إدارة مرور سوهاج بفحص 20 عينة بول لقائدي سيارات النقل والأجرة الماره علي الطريق الصحراوي السريع الغربي بعد موافقتهم بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج ، أسفرت عن إيجابية 4 حالات.
كما تم ضبط 19 قضية تموينية ، و45 مخالفة مرافق متنوعة ، و6 قضايا مخدرات ، و3 قطع سلاح أبيض ، و80علبة صاروخ ألعاب نارية ، و11 صاروخ شماريخ ، وقضية سرقة ، و42 حالة اشتباه ، و8 قضايا آداب عامة ، وتنفيذ 797حكم قضائي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.