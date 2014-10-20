بالصور.. حبس 4 من تشكيل عصابي في وقائع سرقة وخطف تحت تهديد السلاح بسوهاج 4 أيام

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من إلقاء القبض علي 4 من افراد تشكيل عصابي لقيامهم بوقائع سرقة وخطف تحت تهديد السلاح بمركزي طما وطهطا ، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

ترجع أحداث الواقعة عندما كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ من عبد العاطى صادق سناده تاوضروس -53 سنة- طبيب بيطرى وصاحب شركة للأعلاف والأسمدة بناحية كوم غريب – دائرة المركز ويقيم بذات الناحية بقيام مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بيضاء اللون ، وقاموا بالدخول للمحل المشار إليه والاستيلاء علي مبلغ مالي من حصيلة البيع تحت تهديد السلاح وأثناء انصرافهم قاموا باصطحاب أحد العاملين بالشركة ويدعى هانى جريس فهمى ولاذوا بالفرار ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط الجناه والوقوف علي حقيقة الواقعة ضم ضباط إدارة البحث الجنائي وفرع بحث الشمال برئاسة رئيس فرع البحث وضباط مباحث مركز طما بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام

توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “مرسي.ن.ا” -31 سنة- عامل ، والمحكوم عليه في قضيتين جنايات مركز الفتح بأسيوط “خطف” غيابياً 15 سنة والسابق اتهامه في قضايا خطف ، وحيازة سلاح بدون ترخيص ، وقتل ، و”محمد.ن.ا” -35 سنة- عامل والمحكوم عليه في قضية غيابياً بالحبس 3 شهور و 50 جنية كفالة ، و”محمد.ك.م” -26 سنة- عامل والمحكوم عليه في قضية جنايات غيابياً بالسجن 15 سنة ، ويقيمون مركز البداري ” أسيوط ” ، و”عبد اللاه فوزي قبيصي سلامه” وشهرته ” عبود ” -43 سنة- صاحب مخبز – ويقيم بني عمار – دائرة مركز طهطا ، و”محمد يسري سليمان محمد” -25 سنة- عاطل ، ويقيم الدوير دائرة المركز ، و”عمرو عاصم علي زيد” -29 سنة- عامل ، ويقيم بندر طما والسابق أتهامه في قضيتين خطف ، وحيازة سلاح بدون ترخيص ، وبعرض المعلومات علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين.

توافرت معلومات لضباط فريق البحث بتواجد المتهم السادس بأحد شوارع مدينة طهطا حيث انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم طهطا وتمكنت من ضبطه ، وبمواجهته بما توافر من معلومات أقر بصحتها وأنه تم تكليفه والرابع والخامس من قبل زعيم التشكيل لرصد بعض الأثرياء بمدينة ومركز طهطا ، وأضاف باشتراك “علي علي صبره” علي وشهرته ” طارق” -40 سنة- صاحب سوبر ماركت ويقيم نجع

> عبد الله دائرة المركز لتأمين ومراقبة الطريق حال ذهاب وإياب أفراد التشكيل ، حيث تمكن فريق البحث من ضبطه والخامس من أفراد التشكيل.

كما وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة طهطا بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم طهطا مفادها تواجد المتهم الرابع بمدينة طهطا ، وتم أعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبطه بطريق موقف جهينة ، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا تفصيلاً بارتكابهم لتلك الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين واعترفوا بارتكابهم لواقعة اختطاف “أبو الحسن السيد حسن ” -35 سنة- ويقيم بندر طهطا ، والمحرر عنها المحضر رقم 1767 إداري قسم طهطا وإطلاق سراحه عقب قيام أهليته بدفع مبلغ مالي.

تم التنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط لضبط المتهمين الهاربين ، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق.