أهالي أبوقرقاص بالمنيا يطالبون بإحلال وتجديد كوبري يهدد أرواح الطلاب

يعيش العشرات من أهالى قرية صالح باشا التابعه إدارياً لمدينه الفكرية بمركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا حالة من الرعب والخطر بعد هبوط مفاجئ لكوبري الواقع على مصرف الغشيم لا يتعدى طوله 10 أمتار وعرضه خمس متر والذي يعرض حياة ابنائهم للخطر ، فيما تمتنع شركة السكر والصناعات التكاملية بالمركز على اعاده ترميمه لوقوعه على مصرف تابع لها دون أبداء أسباب وتعنت مسئولى الوحده المحلية فى ادراجه للترميم او اعاده بناءه “على حد وصف اهالى القرية”.

قال عدد من اهالى القرية ان هذا الكوبرى يخدم شركة السكر بالمركز اولا حيث يمر منه مخلفات المصنع لمصرف الغشيم وفوجئنا منذ فترة بهبوط يصل الى قرابة المتر بطول الكوبرى ويهدد أرواح قرابة 8 الاف نسمه فهو طريق عام لهم ، وأصبح معلقاً على صفيح وتمر عليه سيارات نقل محصول البنجر وقصب السكر فى مواسمها بالإضافه انه يخدم قرابة 200 فدان محيط به وبوضعه الحالى أصبح يعوق الحركة لسيارات نقل المحاصيل والجرارات الزراعية.

وأضاف الأهالي انهم طلبوا من الوحده المحلية التدخل دون جدوى او تحرك من اى مسئول لإعادة بناء الكوبرى ورصف الطريق حتى بداية القرية فمنذ أيام كادت سيارة نقل طالبات للمدارس الثانوية بالمركز تحمل قرابة 25 فتاة ان تسقط فيه وأنقذتهم العناية الإلهية بسبب الهبوط ومنحنياته الصعبة ، كما تعرض أكثر من شخص للسقوط بدراجتهم النارية أو بماكينة التوك توك وأصيبوا بإصابات بالغة.

وطالب الأهالي بتدخل محافظ الإقليم سريعاً وهددوا بالإعتصام أمام مجلس المدينة أو شركة السكر بعد ان فاض الكيل بهم وفقا لقولهم.