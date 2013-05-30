بعد غياب طويل لإنشغالها بألبومها الغنائي والإعتناء بإبنتها حنين، تعود الفنانة نوال الكويتية إلى الحفلات الغنائية مجدداً، إذ من المقرر ان تحيي يوم غد الجمعة حفلاً غنائيا ساهرا في قاعة الراية في فندق الكورت يارد ماريوت، بمشاركة المغني الشاب حمد العماري،
وستقوم نوال بتقديم عدد من أغاني البومها الجديد بالإضافة إلى الاغاني المفضلة لدى جمهورها الخليجي .
نوال تسهر مع جمهورها في الكويت غداً
بعد غياب طويل لإنشغالها بألبومها الغنائي والإعتناء بإبنتها حنين، تعود الفنانة نوال الكويتية إلى الحفلات الغنائية مجدداً، إذ من المقرر ان تحيي يوم غد الجمعة حفلاً غنائيا ساهرا في قاعة الراية في فندق الكورت يارد ماريوت، بمشاركة المغني الشاب حمد العماري،
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