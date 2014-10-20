بالصور..محافظ أسيوط يتفقد محطات صرف قرى أبوتيج ويقرر صرف 10 مليون لشراء المعدات

قام اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بجولة تفقدية لمتابعة اعمال التطوير بقرى بنى سميع والزيرة والاقادمة بمركز ابوتيج ضمن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجا بمراكز اسيوط والقوصية وابوتيج والتى تشهد اعمال تطوير وصيانة البنية الاساسية والتى استمرت اكثر من 8 ساعات رافقه خلالها سليمان قناوى مستشار المحافظة للمحليات واحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة ابوتيج ووكلاء الوزارات ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ المحافظ جولته بمركز ابوتيج بتفقد اعمال ازالة الاطماء من امام الماخد بمحطة المياه المرشحة بمدينة ابوتيج والتى تخدم قرى مركز ومدينة ابوتيج .

كما تفقد اعمال التطوير بقري بنى سميع والزيرة والاقادمة مؤكدا على ان مشروع الصرف الصحى بتلك القرى تعدت ميزانيته 75 مليون جنيه منها 20 مليون جنيه لانشاء محطة رفع الزيرة و18 الف لمحطة الرفع ببنى سميع و30مليون لمحطة رفع الاقادمة بالاضافة إلى اعتماد 3 مليون جنيه للانتهاء من اعمال توصيل الكهرباء .

وتابع المحافظ ومرافقوه اعمال رصف طريق بنى سميع والشوارع الجانبيه والتى تخدم اكثر من 7 قرى بطول 20 كم تم تنفيذ 70 % منه وعلى ان يتم الانتهاء من اعمال الرصف فى اوئل نوفمير 2014 .

ومن جانبه وافق اللواء ابراهيم حماد على دعم مشروع الرصف التابع للمحافظة بمبلغ 10 مليون جنيه لشراء عدد كبير من سيارات ومعدات الرصف وتطوير تحديث المعدات والقلابات .

واستمع محافظ اسيوط إلى طلبات أهالى قرى الزيرة والاقادمة والتى طالبوا فيها باقامة مركز شباب بكل قرية وتطوير الوحدات الصحية وقام بصرف مكافاة ألف جنيه لطبيبة الوحدة الصحية بقرية الزيرة نظرا لتفانيها فى العمل وكفاءتها كما وافق على صرف 20ألف جنيه كمساعدات عاجلة لبعض الأهالى من ابناء القرية نظرا لظروفهم الصعبة .

وطالب المحافظ خلال الجولة مسئولى أملاك الدولة بسرعة تخصيص مساحة فدان و5 قراريط املاك دولة لإقامة مركز شباب ورياضة بها ووحدة بيطرية ومكتب تموين

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة رفع صرف صحى الاقادمة والتى تبلغ قوتها 170 لتر / الثانية وتخدم أكثر من 50 الف نسمة بـ 3 قرى بتكلفة تعدت 30 مليون جنيه مشيراً إلى انه تم التنسيق مع هيئة الانتاج الحربى لتركيب عدد 150كشاف يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة قدرها مليون و650 الف جنيه .