دفاع «الوايت نايتس» يطالب بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمانات

واصل قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة, نظر تجديد حبس 4 متهمين بالاعتداء على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وهم محمد شريف عبد الحميد سودانى الجنسية , ومصطفى حمدى وشهرته “شيكو” , وعمرو عمارة ومحمد عبدالرحمن من أعضاء “وايت نايتس”.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات الاعتداء على مرتضى منصور والشروع فى قتله وإطلاق أعيرة نار عليه أمام منزله والنادى.

واستمعت المحكمة الى المحامى عمرو أبو اليزيد دفاع المتهمين والذى طالب بإخلاء سبيل المتهمين بـأى ضمان لكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى وانتفاء صلة المتهمين بالفاعلين الـصليين للجريمة, كما طالب بفحص ـسطوانة “السى دى ” المسجل عليها الـحداث عن طريق خبير فنى.

وأكد “أبو اليزيد “بأن المتهمين ألقى القبض عليهم يوم الأربعاء الماضى من منازلهم وتم إغماء أعينهم والاعتداء عليهم بالضرب والصعق بالكهرباء فى قسم الشرطة وتم عرضهم على النيابة العامة يوم السبت بعد 3 أيام من القبض عليهم.

ونفى ما أثير من اعتراف المتهمين وأكد بان المتهمين نفوا ارتكابهم الجرائم المسندة اليهم وانهم لا يذهبون الى النادى الا فى وقت المباريات فقط واذا لم يكن هناك مباريات لا يذهبون للنادى , وانهم تم اكراههم على الاعتراف على سيد مشاغب وياسر القياديين فى الوايت نايتس لتوريطهم فى الاحداث , وانه تقدم ببلاغ للنائب العام بهذا الشان حمل رقم 21335 لسنة 2014 عرائض النائب العام.