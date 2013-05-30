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داليا البحيري كادت تقتل ابنتها في أسوأ بروباغندا

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داليا البحيري كادت تقتل ابنتها في أسوأ بروباغندا داليا البحيري كادت تقتل ابنتها في أسوأ بروباغندا

أكّدت الفنانة داليا البحيري أنها مرّت بلحظات عصيبة، وكادت تتعرض للموت هي وابنتها الوحيدة "قسمت"، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مصعد منزلها لمدة ساعة ونصف.
اللافت في تصريحات داليا المبالغة الشديدة، إذ أنّ انقطاع التيار الكهربائي عن المصاعد لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى الموت، لأن ثمّة حلول عديدة للإنقاذ كأن يتم سحب المصعد بحبال إلى سطح العمارة لإخراج المحتجزين، ولكن يبدو أن داليا أرادت أن تستغل الخبر لتحوّله إلى بروباغندا لنفسها، خاصة وإنها تقوم حاليا بتصوير مسلسل "القاصرات"، الذي تم تغير اسمه إلى "وأد البنات"، وتؤدي فيه شخصية فتاة صعيدية للمرة الأولى في مشوارها الفني.
متصفّحو مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً المصريين منهم الذين يعانون هذه الأيام من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي، علّق بعضهم على خبر داليا بالاستغراب، وتساءل بعضهم هل أنّ الفنان مستعد لقتل ابنه ليقوم بالدعاية لنفسه؟ بينما تساءل البعض ألا تخجل داليا من تصوير حادث يتعرض له المصريون كل يوم على أنه نجاة من موت محقّق؟

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