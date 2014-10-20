شركة مصرية تنضم لرعاة الليجا.. استعدوا، ربما تشاهدون برشلونة من كامب نو

هل تود مشاهدة مباريات برشلونة من قاعة كبار الزوار في استاد كامب نو أو التقاط الصور مع كبار نجوم الليجا.. الفرصة أتت من خلال شركة مصرية أبرمت عقدا يجعلها الأولى من نوعها.

فيوني جروب (أركوس موبايل) باتت أول شركة مصرية تنضم لرعاة الدوري الإسباني، أحد أهم بطولات العالم.

فقد وقعت الشركة مع رابطة الأندية الأسبانية للمحترفين Lfp عقدا يجعلها تنضم لرعاة الليجا في موسم 2014/2015.

وتشمل الاتفاقية مفاجآت عديدة لعملاء أركوس مصر لعل أهمها تقديم رحلات مجانية لحضور مباريات الدوري الإسباني من منطقة كبار الزوار.

ذلك فضلا عن إتاحة الفرصة لعملاء أركوس حتى يقابلوا نجوم الدوري الأسباني وحضور مباريات ريال مدريد وبرشلونة، والتقاط صور تذكارية مع نجوم الليجا.