بالفيديو .. ' شقلبة ' كلوزه تتسبب في وفاة لاعب هندي داخل الملعب

في حادث مأساوي، تسبب احتفال ميروسلاف كلوزه الشهير في وفاة لاعب كرة قدم هندي داخل الملعب بعدما فشل في تنفيذ الاحتفال.

ويشتهر الألماني كلوزه الهداف التاريخي لمنافسات كأس العالم، باحتفاله الخاصة " الشقلبة" عقب تسجيله الأهداف، وهو ما حاول بيتر بياكسانجزوالا تنفيذه ولكن تحول الاحتفال إلى كارثة.

بيتر بياكسانجزوالا صاحب الـ23 عاما نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه " Bethlehem Vengthlang" الهندي الذي يلعب في ولاية ميزورام المحلية.

وعقب تسجيله الهدف انطلق بياكسانجزوالا ليحاول الاحتفال على طريقة كلوزه، لكنه يفشل في ذلك ليسقط متأثرا بإصابة قوية في العمود الفقري.

ونقل اللاعب سريعا إلى المستشفي المحلية التي فشلت في إنقاذ حياته، ليتوفى نتيجة الإصابة في العمود الفقري.

وتحدث سكرتير اتحاد الكرة بولاية ميزورام عن الواقعة قائلا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الهندية: " أنه أمر محزن، لقد كان لاعبا منتظما وجيد للغاية ويحلم باللعب في دوري المحترفين الهندي".

ومن جانبها أكدت بوابة " ميزو نيوز الهندية" المتخصصة في أخبار ولاية ميزورام أن اللاعب حاول تقليد كلوزه وهو ما أوضحه مصدر مسؤول داخل النادي، ولكنه اخفق في ذلك.

ولم يعلم زملائه في الفريق عن تعرض اللاعب لإصابة أثناء الاحتفال، ليحتفلا معه قبل أن يدركوا أنه غائب عن الوعي، لتكن "الشقلبة" أخر ما يتذكره جميع من في الملعب.

شاهد - وفاة لاعب بسبب "شقلبة" كلوزه