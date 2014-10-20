قرار بإخلاء 377 كابينة بالمنتزه بالقوة الجبرية أبرزها للعادلي وفايد

أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارين باستعمال القوة الجبرية بالطريق الإداري لإخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس وكليوباترا بمنطقة قصر المنتزة بالإسكندرية وعددها 164 كابينة بشاطىء سميراميس و213 كابينة بشاطئ عايدة.

وجاء في أساب القرارين أنه ثبت تعدي المذكورين بهذين القرارين على كبائن شاطئ سميراميس وكليوباترا، وعايدة بالمنتزه بالإسكندرية مع استمرار شغل كل اسم للكابينة المذكورة دون قرينة أو سند أو ترخيص من السلطة اعتبار من 30 -4-2013 كما ثبت عدم سداد المذكورين مقابل حق الانتفاع لتلك الكبائن خلال مدة التعدي.

وضمت القائمة الأولي خلاء 164 كابينة متعديا عليها من 164 شخصا بشاطئ سميراميس ومن بينها محمد محمد محمد أبوالعينين، وسوسن يوسف زكي، وعايدة إسماعيل عثمان إسماعيل، والسادات أحمد عصمت السادات وورثة فؤاد سراج الدين، وعادل معتز الألفي والوزير السابق محمد عوض تاج الدين، وحسن يوسف حسن يوسف،، ومحمد أنور عبدالرحمن رسلان، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وورثة وفيق توفيق الحكيم وورثة محمد ثروت أباظة.

وضم القرار الثاني إخلاء 213 كابينة بشاطئ كليوباترا بالمنتزة متعديا عليها من 213 شخصًا أبرزهم ورثة عزت سلامة، وحبيب إبراهيم حبيب العادلي ومحمد فرج إبراهيم محمد عامر، وورثة جلال الدين الحمامصي، ومحمد زكي أبوعامر ورفيق عباس حلمي زاهر، وورثة مختار إبراهيم، وورثة فؤاد محيي الدين واللواء أحمد هاني عطية ومنير غبور حنا واللواء عدلي مصطفى فايد.