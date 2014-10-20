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استقالة محافظ صنعاء بسبب تردى الأوضاع باليمن

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استقالة محافظ صنعاء بسبب تردى الأوضاع باليمن استقالة محافظ صنعاء بسبب تردى الأوضاع باليمن

قدم محافظ صنعاء، عبدالغنى جميل، استقالته للرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، بسبب الأوضاع المتردية، التي وصلت إليها البلاد، وهو لا يستطيع أن يحمل نفسه مسؤولية هذه الأوضاع.

وقال جميل، في خطاب استقالته: «هناك مؤامرة خطيرة تحاك ضد صنعاء من أشخاص قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح اليمن وشعبه، ويريدون جر البلاد إلى الهاوية».

كان المجلس المحلى بالمحافظة وافق في اجتماع له مؤخرا على سحب الثقة من المحافظ، وقد حضر هذا الاجتماع كبار المسؤولين بالمحافظة، في الوقت الذي حاصرت فيه جماعة «أنصار الله»، الحوثيين، مقر المحافظة وبيت المحافظ ويتهمونه بالفساد ويصرون على القبض عليه وإحالته للتحقيق على ذمة قضايا فساد ونهب للمال العام، حسب الجماعة.

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