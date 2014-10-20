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ليبرمان: حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن إيران بغض النظرعن موقف العالم

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ليبرمان: حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن إيران بغض النظرعن موقف العالم ليبرمان: حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن إيران بغض النظرعن موقف العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الاثنين بأنه على إسرائيل اتخاذ قرار في أقرب وقت بشأن البرنامج النووي الإيراني، بغض النظر عن موقف العالم إزاء هذه القضية.
> وقال ليبرمان – في تصريح نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – “إن الإسرائيلية هى المسئولة عن أمن مواطني إسرائيل .. ونحن بحاجة لاتخاذ قرارات بغض النظر عن رأي العالم”.
> ودعا إلى دراسة القضية بجدية لأنه في نهاية المطاف تقع المسئولية على عاتق إسرائيل وحدها وليس على عاتق أي شخص آخر، على حد قوله .. زاعما أنه إذا أكملت إيران خطتها النووية، فستنضم دول أخرى إلى “سباق الأسلحة النووية المجنونة” في الشرق الأوسط.
> وانتقل ليبرمان للحديث عن قضية حماس، حيث قال إن حماس بدأت في إعادة بناء بنيتها التحتية “الإرهابية”، معربا عن أمله في أن يثبت نظام المراقبة الإسرائيلي نفسه.
> ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي النائبة حنين زعبي “بالإرهابية التي يجب أن توضع في السجن لعدة سنوات” .. داعيا إلى إلغاء جواز سفرها الإسرائيلي، وذلك ردا على تشبيهها القوات الجوية الإسرائيلية، في تصريحات سابقة لها، بمسلحي تنظيم داعش.

أ ش أ

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