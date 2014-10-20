ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وخبز غير مطابق للمواصفات بأسيوط

ضبطت مباحث التموين بأسيوط بالاشتراك مع مديرية الأمن ومديرية الصحة فى حملة تموينية مكبرة بأسيوط مخالفات تموينية والاتجار فى السلع المدعمة واطعمة غير صالحة للاستهلاط الآدمى حيث تمكنت الحملة من ضبط عريان . ح. ب مسئول الشركة المصرية لتجارة الجملة الكائن بشارع رياض ثان اسيوط وذلك لحيازته بمقر الشركة 21 كيلو جرام من اللحوم المستوردة ومفرومة ومشتقاتها بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومحمد . ح. ث مسئول سوبر ماركت علاء الدين الكائن شارع تقسيم البترول ثان اسيوط وذلك لبيعه سجائر كليوباتر بأزيد من السعر المقرر ورمضان . ع. س المدير المسئول لسوبر ماركت وتسالي العدوى الكائن شارع الهلالي ثان اسيوط وذلك لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر.

وفى مجال متابعة المحال العامة وقطاع المخابز تم ضبط 10 مخالفات إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و12 مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و5 مخالفات عدم حمل شهادة صحية 8 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعارتحرير 3 محاضر تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدي مدعم والمخصص للمخابز البلديةوقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة.