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حريق يلتهم محل بقاله بساقلته بسوهاج‎

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حريق يلتهم محل بقاله بساقلته بسوهاج‎ حريق يلتهم محل بقاله بساقلته بسوهاج‎

أرشيفية

نشب حريق فى محل بقالة بناحية الطوايل بمركز ساقلته بمحافظة الشرقية، أدى إلى أحتراقه بالكامل.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطارا ً من مركز شرطة ساقلته من المدعو مصطفي عبد الوهاب عثمان 41 سنة مدرس ويقيم بناحية الطوايل الشرقية – دائرة المركز بنشوب حريق بمحل بقاله ملكة كائنه بذات الناحية وتم إخماده بمعرفة الأهالي.

بالإنتقال والفحص وسؤال المبلغ إتهم المدعوة هند فرج حسانين وشهرتها نصره حسانين وتقيم بذات الناحية بالتسبب في نشوب الحريق بسبب خلافات الجوار، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي احتراق محتويات المحل وجهاز تليفزيون، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المذكورة وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها وعللت اتهام المذكور لها لوجود خلافات سابقة بينهما وسابقة شكايته بذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5374 جنح المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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