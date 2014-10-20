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محافظ جنوب سيناء يكرم سائح أردنى وزوجته لزيارتهم شرم الشيخ 106 مرة

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محافظ جنوب سيناء يكرم سائح أردنى وزوجته لزيارتهم شرم الشيخ 106 مرة محافظ جنوب سيناء يكرم سائح أردنى وزوجته لزيارتهم شرم الشيخ 106 مرة


> قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تكريم سائح اردنى وزوجته وإرسال تورته خاصة لهم فى المنتجع الذين يقيمون فيه لزيارتهما شرم الشيخ 106 مرة وحبهم وحرصهم على زيارة مدينة السلام دائما وأمر المحافظ بإهدائهم درع المحافظة تكريما لهم .

جاء ذلك خلال  جولة ليلية للمحافظ برافقه اللواء محمود الحفناوى مساعد وزير الداخلية لامن سيناء بشوارع شرم الشيخ لتفقد الحالة الامنية بها رافقهما خلالها رئيس المباحث الجنائية ومدير شرطة الاداب ومدير شرطة السياحة والمرور .

وصرح المحافظ ان هذه الجولة بغرض قياس نبض الشارع والاحتكاك بالمواطنين والزوار لمعرفة ملاحظاتهم ، حيث التقي المحافظ بالعديد من الوفود العربية الموجودة بشرم الشيخ من دول ولبنان والامارات والكويت وايضا وفود وزوار مصرين .
> وشكر المحافظ رجال الشرطة لما وجده من انضباط ونظام كما اشاد بعمال النظافة لما وجده من نظافة داخل الشوارع والمزارات السياحية ،و اضاف المحافظ ان الفترة القادمة ستشهد اقامة العديد من الحفلات المجانية بمنطقة خليج نعمه لتنشيط السياحة وكنوع من الترفيه لزوار المدينة .

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