وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ 31 أكتوبر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الإثنين، وفد وزارة الشؤون الاجتماعية، وجامعة الدول العربية، للتنسيق لعقد مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ في الفترة من إلى 31 أكتوبر الحالي.

حيث من المقرر حضور ممثلي وزارت الشؤون الاجتماعية التابعين لجامعة الدول العربية وهم 22 دولة عربية منهم 14 وزير شؤون اجتماعية عربي وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة المصريين بالإضافة لممثل الأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية الأخري.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن شرم الشيخ مستعدة تماما لإقامة هذا الحدث الهام، وأنه سيستغل هذا الحدث إعلاميا وسياحيا لتعريف الوفود بشرم الشيخ كمدينة سياحية حيث سيتم إقامة رحلات بحرية وعشاء بدوي للوفود.

كما أضاف أنه سيتم على هامش المؤتمر عرض للمنتجات البدوية.

حضر اللقاء اللواء محمود الحفناوي، مساعد أول وزير الداخلية، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وسالم صالح، مدير تنشيط السياحة بشرم الشيخ.