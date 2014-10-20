أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجم مسلسل Glee ماثيو موريسون يدخل القفص الذهبي

Google+ Print
نجم مسلسل Glee ماثيو موريسون يدخل القفص الذهبي نجم مسلسل Glee ماثيو موريسون يدخل القفص الذهبي

الإثنين 20-10-2014 01:20

تزوج أمس السبت نجم مسلسل Glee الممثل والموسيقي الأمريكي Matthew Morrison من حبيبته Renee Puente، بعد علاقة حب طويلة وقوية.

وبهذه المناسبة، أقام الثنائي حفل زفاف بسيط في جزيرة Maui بهاواي، حضره حوالي 50 شخصاً من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

شهد حفل الزفاف الرومنسي، حضوراً خاصاً ولافتاً لعازف البيانو Chad Whidden الذي عزف أجمل الألحان للعروسين خلال دخولهما السهرة.

يشار إلى أن Matthew Morrison البالغ من العمر 35 عاماً، و Renee Puente إبنة الـ 31 عاماً، أعلنا خطوبتهما السنة الماضية، بعد علاقة إستمرت عامين تقريباً.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي