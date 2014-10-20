نجم مسلسل Glee ماثيو موريسون يدخل القفص الذهبي

تزوج أمس السبت نجم مسلسل Glee الممثل والموسيقي الأمريكي Matthew Morrison من حبيبته Renee Puente، بعد علاقة حب طويلة وقوية.

وبهذه المناسبة، أقام الثنائي حفل زفاف بسيط في جزيرة Maui بهاواي، حضره حوالي 50 شخصاً من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

شهد حفل الزفاف الرومنسي، حضوراً خاصاً ولافتاً لعازف البيانو Chad Whidden الذي عزف أجمل الألحان للعروسين خلال دخولهما السهرة.

يشار إلى أن Matthew Morrison البالغ من العمر 35 عاماً، و Renee Puente إبنة الـ 31 عاماً، أعلنا خطوبتهما السنة الماضية، بعد علاقة إستمرت عامين تقريباً.

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