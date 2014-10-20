الدورة 36 لمهرجان القاهرة تنفرد بعرض أحدث أفلام أباطرة السينما العالمية

نجحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الحصول على حقوق عرض أحدث أفلام أباطرة السينما العالمية، وكبار مخرجيها، لعرضها في الدورة 36 للمهرجان 9 - 18 نوفمبر 2014؛على رأسها فيلم "وداعاً للغة"، الذي حصل على جائزة لجنة التّحكيم في الدورة 67 لمهرجان "كان" عام 2014، مناصفة مع أصغر مخرج في المهرجان، وفيلم "خريطة إلى النجوم" إخراج دافيد كروننبرج الذي شارك في الدورة الأخيرة لمهرجان "كان" وفازت بطلته جوليان مور بجائزة أحسن ممثلة، بالإضافة إلى فيلم "الملكة والبلد" إخراج جون بورمان، وفيلم "دبلوماسية" للمخرج الكبير فولكر شوليندورف، الذي يكرمه المهرجان، ويمنحه جائزة نجيب محفوظ "الهرم الذهبي الشرفي" عن مجمل أعماله.

كما سيعرض للمخرج فولكر شوليندورف في المهرجان فيلم "بال" ضمن قسم "كلاسيكيات الأفلام الطويلة" بالإضافة إلى فيلم "القطع" إخراج فاتح آكين، الذي اختير للافتتاح، و"انجلترا الصغيرة" للمخرج اليوناني بانتيليس فولجاريس، الذي اختير للختام.

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