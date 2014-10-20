«تل أبيب»: ابنة إسماعيل هنية تلقت علاجا بمستشفى إسرائيلي أكتوبر الجاري

أعلن مستشفى إسرائيلي أن إحدى بنات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إسماعيل هنية، تلقت علاجاً في إسرائيل في أكتوبر الجاري، إثر عارض صحي طارئ ألم بها وهدد حياتها.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة في غزة هذه المعلومة جزئيًا، مؤكداً أن المريضة التي عولجت في إسرائيل هي شقيقة هنية وليست ابنته.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن المريضة أدخلت قبل أسبوعين مستشفى إيشلوف الخاص في تل أبيب «في حالة حرجة وحياتها كانت في خطر».

ورفض المستشفى الإسرائيلي كما المسؤول الفلسطيني الكشف عن اسم المريضة، إلا أنهما أكدا أنها خرجت من المستشفى بعد بضعة أيام، وعادت إلى القطاع الفلسطيني.

ولا يسمح لفلسطينيي غزة بالتوجه إلى إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة، إلا لدواع طبية أو إنسانية أو في حالات نادرة جداً لظروف استثنائية يتم التفاوض بشأنها مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت حماة إسماعيل هنية نقلت في يونيو من قطاع غزة إلى إسرائيل لتلقي العلاج من ورم سرطاني.

وفي نوفمبر 2013 عولجت إحدى حفيداته، وكان عمرها عاماً واحداً، في مستشفى إسرائيلي بعد اصابتها بالتهاب خطير في الجهاز الهضمي.