مدير اكاديمية المعلمين يكشف” تغير المسمى الوظيفى بناء على موافقات مديريات التعليم”

اعترف الدكتور مجدى امين مدير الاكاديميه المهنية للمعلمين بوزارة التربيه والتعليم بان تغير المسمى الوظيفى يتم من خلال موافقات موجهين المواد والادارات التعليمية وموافقة مديريات التعليم الذين يعلمون بحالة المعلم والمواد التى درسها والوظائف التى شغلها، مشيرًا الى ان اكاديمية المعلمين تعتمد ذلك فى صحيفة احوال المعلم بعد موافقة المديريات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مجدى امين لجنوب سيناء لافتتاح او اكاديمية مهنية للمعلمين بسيناء فى مدينة طور سيناء لتدريب المعلمين.

وكان اثار تغير المسمى الوظيفى اهتمام المدرسين بعد اقرار كادر المعلمين لكل من يعملون بالتدريس والوظائف الادارية.