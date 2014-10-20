أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدير اكاديمية المعلمين يكشف” تغير المسمى الوظيفى بناء على موافقات مديريات التعليم”

Google+ Print
مدير اكاديمية المعلمين يكشف” تغير المسمى الوظيفى بناء على موافقات مديريات التعليم” مدير اكاديمية المعلمين يكشف” تغير المسمى الوظيفى بناء على موافقات مديريات التعليم”

اعترف الدكتور مجدى امين مدير الاكاديميه المهنية للمعلمين بوزارة التربيه والتعليم بان تغير المسمى الوظيفى يتم من خلال موافقات موجهين المواد والادارات التعليمية وموافقة مديريات التعليم الذين يعلمون بحالة المعلم والمواد التى درسها والوظائف التى شغلها،  مشيرًا الى ان اكاديمية المعلمين تعتمد ذلك فى صحيفة احوال المعلم بعد موافقة المديريات.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مجدى امين لجنوب سيناء لافتتاح او اكاديمية مهنية للمعلمين بسيناء فى مدينة طور سيناء لتدريب المعلمين.

وكان اثار تغير المسمى الوظيفى اهتمام المدرسين بعد اقرار كادر المعلمين لكل من يعملون بالتدريس والوظائف الادارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا