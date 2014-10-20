الرئيس التونسي يدافع عن عهده قبل شهر من انتخابات الرئاسة

دافع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، عن حصيلة عهده، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أنه «واثق» من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثورة يناير 2011».

وقال «المرزوق» في مقابلة مع قناة «الحوار التونسي»، مساء الأحد، إن «تونس حققت 50% من أهداف الثورة في زمن قياسي».

وأضاف «المرزوقي» أن «النمو الاقتصادي والاجتماعي سيأتي في وقته، ويستحيل بناء أي شيء كان من دون توافق سياسي، انظروا إلى بقية الدول الغارقة في الحرب والدماء»، في إشارة إلى سائر دول «الربيع العربي».

وأكد الرئيس التونسي أنه «واثق» من إعادة انتخابه، مشيرا إلى أنه اكتسب «خبرة كبيرة» في الرئاسة، ودافع مجددا عن تحالفه مع النهضة، معتبرا انه تمكن من مصالحة المعسكرين الإسلامي والعلماني.

وحض «المرزوقي» التونسيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات والاقتراع ضد عودة النظام السابق، معتبرا أن الانتخابات تمثل «لحظة حاسمة» لمستقبل البلاد.

وقال إن الانتخابات «هي معركة بين النظام السابق الذي لا يريد أن يموت وبين النظام الجديد الذي لم يولد بعد».