محتجون يحاصرون أوبرا نيويورك احتجاجا على عرض «مقتل كلينجهوفر»

تستعد أوبرا نيويورك لافتتاح أكثر عروضها صخبا منذ عشرات السنين، الاثنين، حيث استعد محتجون لمحاصرتها بسبب عرض أوبرا «مقتل كلينجهوفر TheDeath of Klinghoffer» من تأليف جون آدمز، والتي تتناول قصة سفينة سياحية اختطفها مقاتلون فلسطينيون في 1985.

وتصور الأوبرا التي يراها البعض على أنها تحفة بشرية ويراها آخرون على أنها مناهضة للسامية اغتيال ليون كلينجهوفر وهو رجل يهودي قعيد من نيويورك كان يقوم برحلة بحرية سياحية مع زوجته على متن السفينة إكيلي لاورو، وبعد اغتياله ألقى القاتلون جثة كلينجوفر من على متن السفينة بكرسيه المتحرك.

وفي 1991 وبعد أقل من مرور ست سنوات على اختطاف السفينة قدمت الأوبرا للمرة الأولى في بروكسل ولاقت تحليلات كان معظمها إيجاب وأثارت جدلا قليلا. لكن بعد أشهر قليلة وعند نقل الأوبرا للعرض في منطقة بروكلين الإدارية في مدينة نيويورك حيث كان يعيش كلينجهوفر مست وترا حساسا.

ولاقى العرض الكثير من الملاحظات الغاضبة بما في ذلك بيان يعبر عن الغضب أصدرته ابنتا كلينجوفر ليزا وإيلزا ووصفتاه بأنه مناهض للسامية ومجحف. ولازم هذان الوصفان الأوبرا منذ ذلك الحين.