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بالصور .. وزراء الشئون الاجتماعية “العرب” يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ

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بالصور .. وزراء الشئون الاجتماعية “العرب” يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ بالصور .. وزراء الشئون الاجتماعية “العرب” يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ

وزراء الشئون الاجتماعية "العرب" يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستقبال وفد وزارة الشئون الاجتماعية وجامعة الدول العربية للتنسيق لعقد مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمدينة شرم الشيخ في الفترة من إلي 31 أكتوبر الحالي .

حيث من المقرر حضور ممثلي وزارت الشئون الاجتماعية التابعين لجامعة الدول العربية وهم 22 دولة عربية منهم 14 وزير شئون اجتماعية عربي وحضور وزراء الشئون الاجتماعية والشباب والرياضة المصريين بالإضافة لممثل الأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية الأخري .

وأكد المحافظ خلال اللقاء ان شرم الشيخ مستعدة تماما لإقامة هذا الحدث الهام وانه سيستغل هذا الحدث اعلاميا وسياحيا لتعريف الوفود بشرم الشيخ كمدينة سياحية حيث سيتم اقامة رحلات بحرية وعشاء بدوي للوفود . كما اضاف المحافظ انه سيتم على هامش المؤتمر عرض للمنتجات البدوية خلال المؤتمر .

حضر اللقاء اللواء محمود الحفناوي مساعد اول وزير الداخلية واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وسالم صالح مدير تنشيط السياحة بشرم الشيخ .

وزراء الشئون الاجتماعية "العرب" يعقدون اجتماعهم السنوي بشرم الشيخ

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