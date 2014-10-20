أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو.. لحظة قطع البث على وائل الإبراشي في «العاشرة مساء»

  • مصر
  • 4
Google+ Print
بالفيديو.. لحظة قطع البث على وائل الإبراشي في «العاشرة مساء» بالفيديو.. لحظة قطع البث على وائل الإبراشي في «العاشرة مساء»

انقطع البث بشكل مفاجئ عن برنامج «العاشرة مساء»، الذي يعرض على قناة «دريم»، مساء الأحد، أثناء عرض تقرير عن احتراق سوق كامل في مدينة المحلة، بمحافظة الغربية.

وأثناء عرض تقرير «حريق سوق المحلة»، انقطع البث، دون استكمال التقرير.

وذكرت تقارير إخبارية أن «الإبراشي» تلقى تهديدات بسبب هجومه المتكرر على وزارتي التعليم والإسكان، وأن انقطاع البث سببه حديثه المتكرر عن حالة الطفل «يوسف»، الذي توفى إثر سقوط بوابة المدرسة عليه داخل مدرسة «الزغيرات» بمحافظة مرسي مطروح، بحسب قوله.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»