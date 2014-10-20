بالفيديو.. لحظة قطع البث على وائل الإبراشي في «العاشرة مساء»

انقطع البث بشكل مفاجئ عن برنامج «العاشرة مساء»، الذي يعرض على قناة «دريم»، مساء الأحد، أثناء عرض تقرير عن احتراق سوق كامل في مدينة المحلة، بمحافظة الغربية.

وأثناء عرض تقرير «حريق سوق المحلة»، انقطع البث، دون استكمال التقرير.

وذكرت تقارير إخبارية أن «الإبراشي» تلقى تهديدات بسبب هجومه المتكرر على وزارتي التعليم والإسكان، وأن انقطاع البث سببه حديثه المتكرر عن حالة الطفل «يوسف»، الذي توفى إثر سقوط بوابة المدرسة عليه داخل مدرسة «الزغيرات» بمحافظة مرسي مطروح، بحسب قوله.