طائرات أمريكية تلقي أسلحة وذخائر للمقاتلين الأكراد لدعمهم في مواجهة “داعش”قرب كوباني

ألقت طائرات أمريكية أسلحة وذخائر ومواد طبية للمقاتلين الأكراد قرب مدينة عين العرب (كوباني) لدعمهم في مواجهة تنظيم “داعش” الذي يحاول جهاديوه منذ أكثر من شهر احتلال المدينة السورية الحدودية مع تركيا، كما أعلنت واشنطن أمس الأحد.

وقالت القيادة العسكرية الاميركية للشرق الاوسط وآسيا الوسطى (سنتكوم) في بيان إن طائرات شحن عسكرية من طراز “سي-130″ نفذت “عدة” عمليات القاء مؤن من الجو، مشيرة إلى أن هذه المؤن قدمتها سلطات اقليم كردستان العراقي وهدفها “اتاحة استمرار التصدي لمحاولات تنظيم “داعش” للسيطرة على كوباني”.

ويرجح ان تثير هذه الخطوة غضب تركيا، حليفة واشنطن، والتي جدد رئيسها رجب طيب اردوغان الاحد رفضه السماح بمرور اسلحة او ذخائر من اراضيه الى المقاتلين الاكراد المحاصرين في الجانب الآخر من الحدود والذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”.

أ ف ب