مستشفى إسرائيلي: إحدى بنات إسماعيل هنية كانت في حالة حرجة وتلقت علاجًا في تل أبيب

أعلن مستشفى إسرائيلي، إن إحدى بنات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية تلقت علاجًا في إسرائيل في شهر أكتوبر الحالي إثر عارض صحي طارئ ألم بها وهدد حياتها.

واكد مسئول في وزارة الصحة في غزة لوكالة فرانس برس هذه المعلومة جزئيًا، مؤكدًا أن المريضة التي عولجت في إسرائيل هي شقيقة هنية وليست ابنته.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن المريضة أدخلت قبل أسبوعين مستشفى ايشلوف الخاص في تل أبيب “في حالة حرجة وحياتها كانت في خطر”.

ورفض المستشفى الإسرائيلي كما المسئول الفلسطيني الكشف عن اسم المريضة ألا أنهما أكدا أنها خرجت من المستشفى بعد بضعة أيام وعادت إلى القطاع الفلسطيني.

ولا يسمح لفلسطينيي غزة بالتوجه إلى إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة إلا لدواع طبية أو إنسانية أو في حالات نادرة جدًا لظروف استثنائية يتم التفاوض بشأنها مع الجيش الإسرائيلي.

وكانت حماة اسماعيل هنية نقلت في يونيو من قطاع غزة إلى اسرائيل لتلقي العلاج من ورم سرطاني.

وفي نوفمبر 2013 عولجت إحدى حفيداته، وكان عمرها عاما واحدا، في مستشفى إسرائيلي بعد إصابتها بالتهاب خطير في الجهاز الهضمي.

أ ف ب