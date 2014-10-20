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كيري يصل لأندونيسيا ساعيًا للحصول على دعم أسيوي ضد تنظيم “داعش”

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كيري يصل لأندونيسيا ساعيًا للحصول على دعم أسيوي ضد تنظيم “داعش” كيري يصل لأندونيسيا ساعيًا للحصول على دعم أسيوي ضد تنظيم “داعش”

كيري

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أندونيسيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس جوكو ويدودو اليوم الإثنين ساعيا للحصول على مزيد من المساعدة من زعماء دول جنوب شرق أسيا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في الشرق الأوسط.

وسيقوم كيري خلال زيارته لجاكرتا والتي تستغرق يوما واحد بعقد اجتماعات ثنائية مع ويدودو ورئيسي وزراء ماليزيا وسنغافورة وسلطان بروناي ورئيس وزراء استراليا ووزير خارجية الفلبين.

وقال مسئولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية على متن طائرة كيري المتوجهة لجاكرتا إن المحادثات ستتناول النزاعات في بحر الصين الجنوبي حيث يثير تزايد الوجود القوي للصين قلق الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الاسيويين وجهود احتواء فيروس الإيبولا واتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي يجري التفاوض عليها.

ولكن المسؤولين قالوا إن الأولوية ستكون للسعي للحصول على مزيد من المساعدة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

وقال أحد المسئولين إن المباحثات ستشمل سبل منع التنظيم من تجنيد مقاتلين من جنوب شرق اسيا ومنع عودة المقاتلين المتشددين للمنطقة وقطع تمويل المتشددين.

رويترز

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