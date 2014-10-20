هيئة الرياض تدرب 100 موظف خلال أسبوع

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ستة برامج تدريبية متنوعة، كلها موجهة للعاملين في الميدان حيث استفاد منها أكثر من 100 موظف، وذلك بإعداد وتنسيق الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة العامة وتنفيذ من إدارة التطوير الإداري بفرع منطقة الرياض. وقد قدّم تلك البرامج نخبة من المتخصصين في العمل الميداني والجوانب التي يحتاجها عضو الهيئة الميداني منهم الدكتور هايف الوسيدي والأستاذ عوض الأسمري، حيث تركز بعضها على كيفية التعامل مع نوعيات معينة من القضايا، والبعض الآخر يركز على مهارات التعامل مع الآخرين، كما أقيم اثنان من هذه البرامج في محافظة الزلفي ومحافظة الأفلاج.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يولي الجانب التطويري اهتماماً بالغاً، حيث تكثف الهيئة الجهد في هذا الجانب متمثلاً ذلك في خطة التدريب السنوية التي تحوي عدداً كبيراً من البرامج المتنوعة وتشكل منظومة تدريبية متكاملة.