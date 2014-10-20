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فيديو.. «أديب» يطالب بإدخال «موبايل» لمرسي أسوة بمبارك: لازم ياخد حقه

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فيديو.. «أديب» يطالب بإدخال «موبايل» لمرسي أسوة بمبارك: لازم ياخد حقه فيديو.. «أديب» يطالب بإدخال «موبايل» لمرسي أسوة بمبارك: لازم ياخد حقه

طالب الإعلامي عمرو أديب، بإتاحة الفرصة له لإجراء حوار مع الرئيس المعزول، محمد مرسي من محبسه، قائلًا: «أرجو حد يتيح الفرصة ندخل موبايل لمرسي علشان نعمل معاه إنترفيو وينزل صفحة أولى، ولو ممكن نبعت كاميرا، اشمعنى مبارك؟، لو سمحتم مرسي لازم ياخد حقه ويقول كلمته».

وانتقد «أديب»، امتلاك الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، هاتف محمول بمستشفى المعادى العسكرى، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الأحد، فقال: «إزاي الراجل دا بيدخله موبايل دا مسجون، إذا كان دا عادي دخلوا للبلتاجي ومحمد مرسي والناس التانية، الناس الأكابر اللي إحنا ظالمينهم دول لازم نكرمهم».

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