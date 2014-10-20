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استطلاع للرأي: كلينتون تتصدر المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي في السباق الرئاسي

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استطلاع للرأي: كلينتون تتصدر المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي في السباق الرئاسي استطلاع للرأي: كلينتون تتصدر المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي في السباق الرئاسي

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون

أظهر استطلاع للرأي أجرته تلفزيون “ايه بي سي” وصحيفة “واشنطن بوست” أن وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون مازالت تتصدر قائمة المرشحين الديموقراطيين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2016.

واشار الاستطلاع إلى أن 64 بالمائة من الناخبين الأمريكيين ، الذين شملهم الاستطلاع ، يرون أن كلينتون تتقدم المرشحين المحتملين من الحزب الديموقراطي ، كما كشف الاستطلاع تقدم هيلاري على نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حصل على 13 بالمائة من تأييد الناخبين الأمريكيين.

كما حصلت السيناتورة اليزابيث وارين على نسبة 11 % ، ووفقا نتائج الاستطلاع ، ومن المتوقع أن تحصل هيلاري على نسبة 70 بالمائة من أصوات النساء و72 بالمائة من الناخبين من هم فوق الخمسين.
> أ ش أ

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