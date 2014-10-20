أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة على حريق 3 عربات في قطار ” القاهرة – الإسماعلية ” بالشرقية

Google+ Print
السيطرة على حريق 3 عربات في قطار ” القاهرة – الإسماعلية ” بالشرقية السيطرة على حريق 3 عربات في قطار ” القاهرة – الإسماعلية ” بالشرقية

– ارشيفية – حريق في قطار

توقفت حركة قطارات السكك الحديد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بسبب نشوب حريق في القطار رقم 280 “الإسماعيلية-القاهرة” أمام قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد نشوب حريق في ثلاثة عربات بالقطار رقم 280 القادم من محافظة الأسماعيلية متجها للزقازيق وكان من المفترد استكمال رحلته للقاهرة، دون خسائر بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق قبل نقله لعربات أخرى وتم ندب فريق فنى لمعرفة سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة التى تولت متابعة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا