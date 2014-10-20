السيطرة على حريق 3 عربات في قطار ” القاهرة – الإسماعلية ” بالشرقية

توقفت حركة قطارات السكك الحديد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بسبب نشوب حريق في القطار رقم 280 “الإسماعيلية-القاهرة” أمام قرية الصوة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد نشوب حريق في ثلاثة عربات بالقطار رقم 280 القادم من محافظة الأسماعيلية متجها للزقازيق وكان من المفترد استكمال رحلته للقاهرة، دون خسائر بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق قبل نقله لعربات أخرى وتم ندب فريق فنى لمعرفة سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة التى تولت متابعة التحقيقات.