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رئيس وزراء اليابان سيقيل وزيرة العدل والمالية

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رئيس وزراء اليابان سيقيل وزيرة العدل والمالية رئيس وزراء اليابان سيقيل وزيرة العدل والمالية

ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية إن رئيس الوزراء شينزو آبي، سيغير وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما، بسبب إدعاءات بسوء استخدام أموال مخصصة لأغراض سياسية، بالإضافة إلى وزيرة التجارة والصناعة يوكو أوبوتشي التي من المتوقع أن تستقيل، الاثنين، بعد تقارير أن جماعات سياسية مؤيدة لها بددت أموالًا.

وستكون الاستقالتان ضربة مزدوجة لـ«آبي» مع مواجهته قرارات سياسية صعبة من بينها ما إذا كان سيرفع ضريبة المبيعات العامة التي لا تحظى بشعبية إلى 10% ابتداء من أكتوبر 2015.

وكان الحزب الديمقراطي المعارض قدم شكوى جنائية يوم الجمعة ضد ماتسوشيما، متهمة إياها بخرق قانون الانتخابات بتوزيع مراوح ورقية على الناخبين، وطالب الحزب باستقالتها.

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