كيري يصل إندونيسيا للحصول على دعم أسيوي ضد «داعش»

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى أندونيسيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس جوكو ويدودو، الاثنين، ساعيا للحصول على مزيد من المساعدة من زعماء دول جنوب شرق أسيا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد «داعش».

وسيقوم «كيري» خلال زيارته لجاكرتا والتي تستغرق يوما واحد بعقد اجتماعات ثنائية مع ويدودو ورئيسي وزراء ماليزيا، وسنغافورة وسلطان بروناي ورئيس وزراء استراليا ووزير خارجية الفلبين.

وقال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية على متن طائرة «كيري» المتوجهة لجاكرتا إن المحادثات ستتناول النزاعات في بحر الصين الجنوبي حيث يثير تزايد الوجود القوي للصين قلق الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الأسيويين، وجهود احتواء فيروس «إيبولا»، واتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي يجري التفاوض عليها.