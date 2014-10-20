بالفيديو.. «أسف ياريس» ترد على عمرو أديب بعد هجومه على مبارك

نشرت صفحة «أنا أسف ياريس»، على «فيس بوك»، فيديوهات «قديمة» للإعلامي عمرو أديب، وهو يدافع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويرفض اتهامه بـ«الاستبداد، وقمع حرية الرأي والتعبير».

وقالت «أسف ياريس»، الأحد: «رسالة إلى المدعو عمرو أديب، كلما نوينا الرد عليك كلما تذكرنا أنه ليس على المريض حرج»، على حد تعبيرهم.

كما نشرت فيديو لعمرو أديب وهو يهاجم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعلقت عليه بقولها: «أكبر منافق في تاريخ مصر الحديث»، على حد وصفها.

كان الإعلامي عمرو أديب قال، تعليقًا على واقعة ولادة سيدة بكفر الدوار في الشارع: «ييجي حد يقولي حرام مبارك، حرمت عليك عيشته، مبارك عيشنا في 30 سنة زبالة».

وأضاف «أديب»، في برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مساء الأحد: «مبارك هيذلنا عشان الضربة الجوية الأولى، ده عيشنا 30 سنة زي الزفت، وجاب البلد على الأرض، وفي ناس هتخرج وتقول حرام عليك، يولع مبارك، وهو اللي طلع عين أبونا كده».

وتابع: «كلنا عارفين أن عصابة كانت تحكم مصر في عهد مبارك، وكان هيجيب ابنه ويلبسنا فيه، والمستشفى اللي رفضت استقبال السيدة، من مدرسة مبارك، ودول موظفينه، عيشوا بقى وفوقوا، وإزاي رئيس يدي حوار لصحيفة، والخرا اللي إحنا فيه ده من مبارك وعائلته وعصابته».

وواصل: «أنا بكره مبارك أكتر من أي شخص، والثورة قامت عليه عشان نانوس عينه وابنه جمال، ويقولوا ده رئيسنا، ده نيلة وساب البلد حالها مقرف، لا في كهرباء ولا مياه، وكان عهده الناس بتاكل زبالة»، مضيفًا: «ده أنا هموت، وهو لسه عايش، ده راجل زي الزفت، وإحنا بنشرب فساد مبارك منذ 30 سنة، والـ3 سنوات الماضية، وإزاي البيه يقول حوارات وهو في السجن، وأنا لا بيهمني مبارك ولا عصابته، ولا أي حد تبعه، كلهم عصابة سرقت بلدنا».