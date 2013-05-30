إداريو مستشفيات الغربية يهددون بالإضراب تضامنا مع زملائهم على مستوى مصر

أحد الإداريين: حصلنا على وعد من "الصحة" بضمنا لكادر الأطباء ولكن تم التراجع عنه

كتب : رفيق ناصف واحمدفتحي منذ 13 دقيقة

هدد إداريو مستشفيات محافظة الغربية بالدخول في إضراب عن العمل السبت القادم، تضامنا مع زملائهم بجميع مستشفيات مصر احتجاجا على عدم إدراجهم في كادر الأطباء.

ويقول مصطفى بهنسي، إداري بمستشفى جراحات اليوم الواحد بكفر الزيات، إنه في حالة تجاهل طلب الإداريين بإدراجهم في كادرالأطباء سيتم عمل إضراب جزئي على مستوى المستشفيات الحكومية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع جميع الزملاء بالمستشفيات على مستوى مصر.

مضيفا أنه في حالة إصرار المسؤولين على تجاهل مطالب الإداريين سيتم تصعيد الأمر والدخول في إضراب كلي ثم اعتصام مفتوح داخل المستشفيات حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة، بحسب وصفه.

وأكد أنهم كإداريين بالمستشفيات لم يضربوا عن العمل أثناء قيام الأطباء بإضرابهم مطالبين بالكادر وذلك حتى لا تتوقف المنظومة الصحية تماما عن العمل ووقتها تم أخذ وعد من وزير الصحة ووكيل الوزارة بالغربية بأن الإداريين سيتم ضمهم لكادر الأطباء لكن للأسف فوجئ الإداريون بتصريحات من قبل المسؤولين بأن الإداريين تابعون للإدارة المحلية ولن يكون لهم كادر.

وتعجب بهنسي من تصريح المسؤولين وكأن الكادر نظام مطبق منذ عشرات السنين وليس مبتدعا الآن لفئات الصحة المختلفة ويجب من حيث تطبيق العدالة أن يشمل كل العاملين في الهيئة وليس فئات معينة قائلا "إن ردنا على تصريح المسؤولين بأن العاملين في الصحة لا يتبعوها فهو إما جهل بالنظام الإداري للوزارة أو محاولة إقصاء متعمدة".

ويضيف مراد رشوان، إداري بمستشفى قطور المركزي، أن الإداريين تابعون إداريا لوزارة الصحة وكل ملفاتهم فيها ورواتبهم تابعة لوزارة الصحة ويتبعون وزير الصحة وأن ما يقوم به الإداريون من أعمال مختلفة تؤثر بشكل أساسي في منظومة الصحة وإن كان هؤلاء غير تابعين لهذه الوزارة فليذهبوا ليعملوا في مجالس المدن وغيرها ويقوم الأطباء بالعمل مكانهم.

موضحا أنه سيتم الإضراب عن العمل في حالة تجاهل طلب الإداريين بإدراجهم في الكادر مطالبا المسؤولين بتنفيذ مطالبهم قبل تفاقم الأزمة.