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ماذا قال رونالدينيو عن نيمار؟

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ماذا قال رونالدينيو عن نيمار؟ ماذا قال رونالدينيو عن نيمار؟

يتوقع النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب أتليتكو مينيرو، مستقبلا كبيرا لمواطنه وأحدث صفقات برشلونة نيمار دا سيلفا.

وأشاد لاعب برشلونة الأسبق بمؤهلات نيمار التي وفقا لحديثه لوسائل الإعلام البرازيلية "تؤهله لتحقيق نجاح كبير في إسبانيا."

وقال رونالدينيو عن نيمار "سيكون رائعا، الظروف أيضا ستكون بجانبه حتى يصبح الأفضل في العالم."

ويتمنى مشجعو البرازيل أن تشهد الفترة المقبلة تألق ونجاح نيمار، أملا في قيادته لمنتخب بلادهم خلال مونديال 2014.

يُذكر أن النجم الشاب صاحب الـ21 عاما انتقل منذ أيام إلى العملاق الكتالوني بمقابل إجمالي بلغ 72 مليون يورو.

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