ولي العهد يصل جدة قادماً من الرياض

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جدة عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الأثنين قادماً من الرياض.

وكان في استقبال سموه عند سلم الطائرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في استقبال سموه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير فواز بن ناصر الفرحان مستشار سمو رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالحميد بن حماد أبا العري وأصحاب المعالي الوزراء وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام والحرس الملكي.

وكان الأمير سلمان غادر الرياض، متوجهاً إلى جدة، حيث كان في وداعه بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان.

وغادر في معية سمو ولي العهد كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية سموه معالي المستشار في ديوان سمو ولي العهد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي المستشار رئيس الشؤون الخاصة في مكتب وزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى ورئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد المكلف حازم بن مصطفى زقزوق.

يشار إلى أن سمو ولي العهد وصل إلى الرياض أمس، قادماً من جدة، حيث رعى حفل افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة و التأهيل.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى مطار قاعدة الرياض الجوية كان في استقباله عند باب الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.