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اليوم .. بدء مناورات “الناتو” .. و تركيا تحفر خندقًا على حدود سوريا‎ خوفا من ” داعش ”

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اليوم .. بدء مناورات “الناتو” .. و تركيا تحفر خندقًا على حدود سوريا‎ خوفا من ” داعش ” اليوم .. بدء مناورات “الناتو” .. و تركيا تحفر خندقًا على حدود سوريا‎ خوفا من ” داعش ”

بدأت السلطات التركية حفر خندق في بلدة “أقجة قلعة”، الحدودية مع سورية، في إطار مكافحة العبور غير القانوني وعمليات التهريب.

ويبلغ عرض الخندق مترين، فيما يصل عمقه إلى ثلاثة أمتار، وتعكف عناصر تابعة للقوات المسلحة على حفره بمحاذاة السياج الحدودي في البلدة، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية على طول الخط الحدودي.

وستضيف تركيا مناورات عسكرية يجريها حلف شمال الأطلسي، (ناتو)، خلال الفترة 20 – 24 أكتوبر الجاري.

وأشارت هيئة الأركان التركية، أن أذربيجان ومقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكازخستان والجبل الأسود ومولدوفا والأردن وأوكرانيا وموريتانيا والجزائر وباكستان، ستشارك في المناورات، فضلًا عن تركيا المضيفة.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، أن المناورات تهدف إلى تطوير القدرة العسكرية ومهارات العمل المشترك بين دول الحلف.

وأفاد البيان، أن تركيا ستشارك بـ 84 شخصا، وأن الدول الأخرى ستشارك بـ 48 شخصا، فضلا عن مشاركة 11 موظفا تابعين للناتو، في المناورات التي ستجري في المدرسة الحربية بمدينة اسطنبول.

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