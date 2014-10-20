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مرور بورسعيد يحيل خمس سائقين للنيابة بعد الكشف علي المخدرات في البول و الدم

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مرور بورسعيد يحيل خمس سائقين للنيابة بعد الكشف علي المخدرات في البول و الدم مرور بورسعيد يحيل خمس سائقين للنيابة بعد الكشف علي المخدرات في البول و الدم

أمر اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد إحالة خمس سائقين للنيابة العامة بعد أت ثبتت عينة عشوائية عن وجود مخدارت في البول و الدماء بعد عمل اختبار مخدارت لهم .

و كان العميد محمد درويش مدير أدارة مرور بورسعيد و العقيد محمد بصلة وكيل أدارة المرور و الرائد حسن السخري مدير مباحث المرورو قوة من المر ور بالاشتراك مع مديرية صحة بورسعيد .

اثبتت العينات وجود مخدارت في دماء خمس سائقين من 21 سائق تم عمل اختبار مدات لهم .

و قال العميد محمد درويش ان مرور بزورسعيد يقوم بحملات توعية للسائقين موضحا خطورة المخدرات اثناء القيادة علي الطريق السريعة مشيرا الي محاولة تقويم السائقيتن الذين يتبت أيجابية عيناتهم .

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