مرور بورسعيد يحيل خمس سائقين للنيابة بعد الكشف علي المخدرات في البول و الدم

أمر اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد إحالة خمس سائقين للنيابة العامة بعد أت ثبتت عينة عشوائية عن وجود مخدارت في البول و الدماء بعد عمل اختبار مخدارت لهم .

و كان العميد محمد درويش مدير أدارة مرور بورسعيد و العقيد محمد بصلة وكيل أدارة المرور و الرائد حسن السخري مدير مباحث المرورو قوة من المر ور بالاشتراك مع مديرية صحة بورسعيد .

اثبتت العينات وجود مخدارت في دماء خمس سائقين من 21 سائق تم عمل اختبار مدات لهم .

و قال العميد محمد درويش ان مرور بزورسعيد يقوم بحملات توعية للسائقين موضحا خطورة المخدرات اثناء القيادة علي الطريق السريعة مشيرا الي محاولة تقويم السائقيتن الذين يتبت أيجابية عيناتهم .