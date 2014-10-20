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بالصور .. إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر‎

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بالصور .. إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر‎ بالصور .. إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر‎

…wd: بالصور .. إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر‎

تمكنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة من إزالة 80 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

كانت قوات الأمن بالأقصر قد شنت حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة أرمنت  بمشاركة قيادات المديرية وقوات من مركز شرطة الأقصر ” نظامية – سرية ” وضباط  من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ( 79) قرار إزالة و إزالة حالة تعدي واحدة في المهد علي الأراضي الزراعية بإجمالي ( 80 ) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية.

ولم تحدث ثمة تداعيات أمنية خلال عمليات التنفيذ ووجهت القيادات الأمنية  بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة  باقي التعديات عليالأراضي الزراعية بنطاق المحافظة فضلا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5806 ادارى مركز شرطة ارمنت لسنة 2014 وأخطرت النيابة  لمباشرة التحقيق .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر لضباط المديرية بتفعيل الأداء الأمني في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية و إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وتنفيذا للتوجيهات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية المختصة.

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