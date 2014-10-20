لماذا يحتاج الزمالك لباتشيكو على الدكة أمام دجلة

يرغب جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مد فترة التعارف بينه وأدواته بألا يتحمل مسؤولية لقاء وادي دجلة يوم الاثنين.. لكن هناك أسباب تجعل وجوده على الدكة هاما.

FilGoal.com علم أن باتشيكو طلب من الجهاز الفني المساعد له بقيادة المدرب العام محمد صلاح ومدير الكرة إسماعيل يوسف التحضير للقاء بشكل كامل، مع قيادته أثناء الـ90 دقيقة.

وفي حواره مع قناة CBC Extra مساء السبت أكد باتشيكو: "الوقت كان ضيقا، وحتى الآن لا أعلم هل سأجلس على مقاعد البدلاء أمام وادي دجلة أم لا، لو وجدت ضرورة لأن أتواجد في الملعب سأفعل ذلك".

1) النتيجة مهمة

غياب باتشيكو سيطيل في أعين اللاعبين المرحل الانتقالية من وجود حسام حسن مدربا وصولا إلى البرتغالي.

الفريق يحتاج لاستقرار ومعرفة أن هناك مرحلة جديدة بدأت بالفعل، وذلك حتى لا يفقد نقاطا جديدة بعدما بدأت أندية عديدة في قنص انتصار تلو الأخر، ومن بينها الأهلي الذي ظهر قويا أمام اتحاد الشرطة.

الزمالك أهدر بالفعل 4 نقاط في 3 مباريات، وهو أمر يجعل الفريق في حاجة لعدم إسقاط نقطة جديدة في الفترة الحالية في مسيرته لاستعادة حتى لا تطول فترة عدم الاتزان وتتقلص فرص قنص درع غائب منذ أكثر من 10 سنوات.

كذلك، صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن الفريق عانى فترة حسام حسن من غضب داخل الصفوف، وهذا كان سببا في رحيل العميد.

صفقات جديدة لم تلعب ظهرت غاضبة من ذلك يتقدمهم طارق حامد، ولاعبون شاركوا ولم يستحسنوا طريقة معاملة العميد لهم.

وهذا يوضح أن الفريق الأبيض في حالة غير هادئة داخل غرف خلع الملابس، ويحتاج لإنهاء الفترة الانتقالية مبكرا، ولمدرب يفرض سيطرته على الأمور، متفاديا ما وقع فيه العميد من أ

خطاء.

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2) معاناة خططية

الزمالك عانى خططيا في مواجهة الفرق التي تدافع من الأمام.. التي تضغط ولا تتراجع كثيرا للخلف أثناء أداء المهام الدفاعية.

طلائع الجيش كان يدافع بعمق، وقد نال عقابه من الزمالك بستة أهداف.

لكن اتحاد الشرطة والداخلية، كلاهما كان يدافع من خارج منطقة الجزاء.. فظهر الزمالك عاجزا.

هذا العجز ظهر في أن الفريق الأبيض الذي احتاج لكرات طولية مباشرة لضرب الدفاع المتقدم وكشف ثغرات فيه، لم يرسل كرات طولية إلا قليلا كما يظهر في الإحصائية التالية التي تقدم من لقاء الشرطة:

وهذا الأمر قد يحتاج لتدخل من باتشيكو، القادم من الدوري البرتغالي حيث كل الفرق تدافع من الأمام.

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4) صبر مرتضى

مرتضى منصور أقال حسام حسن بعد فترة زمنية لا تتجاوز 3 مباريات في الدوري المصري من عمر الموسم.. فصبر رئيس الزمالك ليس كبيرا.

والمدرب البرتغالي سيتحمل في أعين مرتضى النتيجة شاء أم أبى، ولهذا تواجده في أرض الملعب قد يساعده مادام سيتحمل المسؤولية في كل الأحوال.

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