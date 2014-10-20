أخيرا.. جاريث بيل يستريح

لم يجلس جاريث بيل نجم ريال مدريد على دكة بدلاء الفريق في بداية مباراة منذ انطلاق الموسم، حتى جاء السبت الماضي وحصل على راحة مستحقة.

بيل لعب في السوبر الأوروبي، السوبر الإسباني، الدوري، وأبطال أوروبا.. لم يجلس بديلا قط.

لكن قبل اسبوع مهم في مسيرة ريال مدريد، ومواجهة ليفربول يوم الأربعاء وبرشلونة مساء السبت قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي إراحة اللاعب.

وبرر أنشيلوتي قراره بأن اللاعب خاض مباراتين قويتين مع منتخب ويلز، بعد عدد من الصدامات الصعبة للميرنجي واحتاج للراحة.

وفاز ريال مدريد يوم السبت على ليفانتي بخمسة أهداف من دون رد.