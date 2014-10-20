أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أخيرا.. جاريث بيل يستريح

Google+ Print
أخيرا.. جاريث بيل يستريح أخيرا.. جاريث بيل يستريح

لم يجلس جاريث بيل نجم ريال مدريد على دكة بدلاء الفريق في بداية مباراة منذ انطلاق الموسم، حتى جاء السبت الماضي وحصل على راحة مستحقة.

بيل لعب في السوبر الأوروبي، السوبر الإسباني، الدوري، وأبطال أوروبا.. لم يجلس بديلا قط.

لكن قبل اسبوع مهم في مسيرة ريال مدريد، ومواجهة ليفربول يوم الأربعاء وبرشلونة مساء السبت قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي إراحة اللاعب.

وبرر أنشيلوتي قراره بأن اللاعب خاض مباراتين قويتين مع منتخب ويلز، بعد عدد من الصدامات الصعبة للميرنجي واحتاج للراحة.

وفاز ريال مدريد يوم السبت على ليفانتي بخمسة أهداف من دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع