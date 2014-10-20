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جمارك السخنة تحبط تهريب حاوية أدوات تجميل بقيمة 5 مليون جنيه

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جمارك السخنة تحبط تهريب حاوية أدوات تجميل بقيمة 5 مليون جنيه جمارك السخنة تحبط تهريب حاوية أدوات تجميل بقيمة 5 مليون جنيه

تمكنت جمارك ميناء السخنه بالسويس ،صباح اليوم ،الأحد ،من ضبط 5 حاويات 40 قدم بداخلها ” مكياج ومستحضرات تجميل ” منشا الماني غالية الثمن وماركات عالمية واردة من الصين بشكل مخالف ،وباسم مختلف فى محاولة لتهريبها تحت اسم شركة تدعي ” الحكمة . أ ” .

وقام جاد عساف ،رئيس اﻻدارة المركزية لجمارك السويس ،باخطار الدكتور هاني دميات وزير المالية و الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس الجمارك بالواقعة وجاري تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ،وقام عبدالله السيد ،مدير عام جمارك السخنة بتقدير الضرائب والرسوم على الحاوية والتي بلغت 5 مليون جنية وجاري التحفظ علي المضبوطات وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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