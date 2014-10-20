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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابي بالعريش المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابي بالعريش

أعرب الحقوقى الدولي، الدكتور حسن موسى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العريش شمال سيناء.

وقال «موسى»، في تصريح، الأحد، إن «المنظمة تلقت بأسف شديد نبأ استهداف مدرعتين بمنطقة السبيل غرب العريش بعبوتين ناسفتين تم تفجيرهما عن بعد»، مشيرًا إلى أن «الحادث يأتي في إطار مسلسل بغيض للهجمات الإرهابية التي يتوهم أصحابها أنه يمكنهم أن ينالوا من أمن واستقرار ».

وتوجه «موسى» بالعزاء لأسر الجنود الشهداء الأربعة وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين الستة، مشيرًا إلى أن كل المصريين في الداخل والخارج يقفون صفا واحدا وراء رجال الجيش والشرطة البواسل في حربهم الشريفة على الإرهاب والإرهابيين.

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