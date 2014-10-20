محافظ السويس يفتتح مشروعات صحية بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه

افتتح اللواء العربي السروي، محافظ السويس، الأحد، عددًا من المشروعات في قطاع الصحة بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، شملت قسم الطوارئ والاستقبال والحوادث الجديد بمستشفى السويس العام وإدارة «المتوطنة»، وناقلات الأمراض بعد صيانته وتطويره.

كما افتتح المحافظ ويرافقه الدكتور خالد وشاحي، مساعد وزير الصحة، والدكتور محمد عزيزي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، قاعة «الفيروز» للاجتماعات بمديرية الصحة بالسويس.

وأكد المحافظ على مدير الصحة أثناء الافتتاح لهذه المشروعات برفع كفاءة الخدمات الصحية داخل المستشفيات، خاصة بعد أعمال التطوير التي تتم بها، مشيرًا إلى أنه تم بدء الأعمال الأولية في كلية الطب الجديدة، حيث تم تخصيص 43 فدانًا لإقامة 5 كليات طبية هي «الطب البشري، والصيدلة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض».