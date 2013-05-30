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المفتي: الطائفية الذميمة تهدد العراق.. وندين بشدة إراقة الدماء

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المفتي: الطائفية الذميمة تهدد العراق.. وندين بشدة إراقة الدماء المفتي: الطائفية الذميمة تهدد العراق.. وندين بشدة إراقة الدماء

كتب : صبحى عبد السلام منذ 14 دقيقة

طالب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشيخ رافع الرفاعي مفتي العراق، بضرورة حقن دماء المسلمين في جمهورية العراق الشقيقة، وبذل مزيد من الجهود الحثيثة من أجل التوحد ونبذ الشقاق والاجتماع على كلمة سواء تحت راية الإسلام الفسيحة، كما حذر من اللعب على وتر الطائفية الذميمة، لأنها تمثل قنبلة موقوته في العالم العربي والإسلامي، مؤكدًا إدانته الشديدة لإراقة الدماء وكافة أشكال العنف.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة المفتي بالشيخ رافع الرفاعي، والذي يزور حاليًا لإطلاع القيادات الدينية في مصر على الوضع في العراق، وأوضح مفتي الجمهورية أننا نمد أيدينا لأشقائنا في العراق وفي جميع العالم العربي والإسلامي، مؤكدا على استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم للعراق، وتعزيز التعاون الديني.

من جانبه أكد مفتي العراق على عمق العلاقات بين البلدين، على كافة الأصعدة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الوسطية ومنهج التعايش ونبذ العنف.

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